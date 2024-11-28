Руководитель Знаменского района Сергей Максимов собирается оспорить обвинительный приговор.

Глава Знаменского района Омской области Сергей Максимов высказался об обвинительном приговоре, накануне вынесенном Тарским мировым судом. 26 ноября руководителя района признали виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

13 января прошлого года после словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

Максимова сначала признали виновным в апреле нынешнего года в Знаменском судебном районе. Но судья Наталья Замятина ушла в отставку. После повторного рассмотрения дела в Тарском мировом суде вновь был вынесен обвинительный приговор. Сергею Максимову назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву.

Приговор еще не вступил в законную силу. Как пояснил «Омск-информу» глава Знаменского района Сергей Максимов, он намерен обжаловать приговор. И тем самым спасать свой статус.

– Конечно, я буду оспаривать решение Тарского мирового суда. Буду и дальше работать в зависимости от решения, которое примет суд, – сказал Максимов редакции.

Если главе района не удастся оспорить обвинительный приговор, ему придется оставить руководящую должность. По сути, Максимов борется за пост.