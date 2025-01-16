Руководителю Знаменского района Сергею Максимову не удалось оспорить обвинительный приговор.

Сегодня, 16 января, Тарский городской суд вынес апелляционное определение на обвинительный приговор главе Знаменского района Сергею Максимову. Его признали виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

В суде предыдущей инстанции доказано, что 13 января 2023 года после словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

После затяжной юридической коллизии дело повторно рассматривали в Тарском мировом суде. Максимова признали виновным и назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву.

Глава Знаменского района, как и анонсировал редакции, пожелал обжаловать приговор. Как стало известно «Омск-информу» от источников, знакомых с ситуацией, апелляционная инстанция частично утвердила обвинительный приговор, признав Максимова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд снизил сумму штрафа с 20 до 9 тыс. рублей, однако, поскольку со времени инцидента прошло два года, суд освободил главу района от уплаты за истечением срока давности. При этом Андрееву по-прежнему понадобится выплатить 100 тыс. рублей компенсации.

Сергею Максимову, скорее всего, все же придется оставить пост главы Знаменского района. По существующему порядку после вступления в силу прокуратура направит апелляционное определение в Совет депутатов района. А те, в свою очередь, поставят на голосование вопрос о лишении Максимова должности в связи с утратой доверия. Однако есть нюанс: глава района может пойти оспаривать приговор в кассационную инстанцию.