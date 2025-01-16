Омск-Информ
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·Общество

Руководителю Знаменского района Сергею Максимову не удалось оспорить обвинительный приговор.

Сегодня, 16 января, Тарский городской суд вынес апелляционное определение на обвинительный приговор главе Знаменского района Сергею Максимову. Его признали виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

В суде предыдущей инстанции доказано, что 13 января 2023 года после словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

После затяжной юридической коллизии дело повторно рассматривали в Тарском мировом суде. Максимова признали виновным и назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву.

Глава Знаменского района, как и анонсировал редакции, пожелал обжаловать приговор. Как стало известно «Омск-информу» от источников, знакомых с ситуацией, апелляционная инстанция частично утвердила обвинительный приговор, признав Максимова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд снизил сумму штрафа с 20 до 9 тыс. рублей, однако, поскольку со времени инцидента прошло два года, суд освободил главу района от уплаты за истечением срока давности. При этом Андрееву по-прежнему понадобится выплатить 100 тыс. рублей компенсации. 

Сергею Максимову, скорее всего, все же придется оставить пост главы Знаменского района. По существующему порядку после вступления в силу прокуратура направит апелляционное определение в Совет депутатов района. А те, в свою очередь, поставят на голосование вопрос о лишении Максимова должности в связи с утратой доверия. Однако есть нюанс: глава района может пойти оспаривать приговор в кассационную инстанцию. 

Елена Яровая
·Общество

Руководителю Знаменского района Сергею Максимову не удалось оспорить обвинительный приговор.

Сегодня, 16 января, Тарский городской суд вынес апелляционное определение на обвинительный приговор главе Знаменского района Сергею Максимову. Его признали виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

В суде предыдущей инстанции доказано, что 13 января 2023 года после словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

После затяжной юридической коллизии дело повторно рассматривали в Тарском мировом суде. Максимова признали виновным и назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву.

Глава Знаменского района, как и анонсировал редакции, пожелал обжаловать приговор. Как стало известно «Омск-информу» от источников, знакомых с ситуацией, апелляционная инстанция частично утвердила обвинительный приговор, признав Максимова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд снизил сумму штрафа с 20 до 9 тыс. рублей, однако, поскольку со времени инцидента прошло два года, суд освободил главу района от уплаты за истечением срока давности. При этом Андрееву по-прежнему понадобится выплатить 100 тыс. рублей компенсации. 

Сергею Максимову, скорее всего, все же придется оставить пост главы Знаменского района. По существующему порядку после вступления в силу прокуратура направит апелляционное определение в Совет депутатов района. А те, в свою очередь, поставят на голосование вопрос о лишении Максимова должности в связи с утратой доверия. Однако есть нюанс: глава района может пойти оспаривать приговор в кассационную инстанцию. 

Елена Яровая