Омск-Информ
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·Общество

На территории региона были открыты 30 купелей.

Свыше 8200 омичей приняли участие в крещенских купаниях на территории региона, сообщили в МЧС. Всего в Омской области было организовано 30 купелей. Безопасность участников купаний обеспечивали около 200 сотрудников МЧС России и специалистов различных ведомств.

– После окончания купаний все иордани заблокировали – закрыли досками или запечатали льдом для безопасности людей и недопущения провалов под лед. Купания прошли без происшествий, – отметили в МЧС.

Ажиотаж у омичей вызвала купель на территории Ачаирского монастыря.

·Общество

На территории региона были открыты 30 купелей.

Свыше 8200 омичей приняли участие в крещенских купаниях на территории региона, сообщили в МЧС. Всего в Омской области было организовано 30 купелей. Безопасность участников купаний обеспечивали около 200 сотрудников МЧС России и специалистов различных ведомств.

– После окончания купаний все иордани заблокировали – закрыли досками или запечатали льдом для безопасности людей и недопущения провалов под лед. Купания прошли без происшествий, – отметили в МЧС.

Ажиотаж у омичей вызвала купель на территории Ачаирского монастыря.