Мэра Омска Шелеста не видели на крещенских купаниях: названа причина

«Омск-информ» выяснил, нырял ли градоначальник в прорубь на Крещение.

Фото: Владимир Казионов

Сегодня, 19 января, губернатор Омской области Виталий Хоценко показал снимок, где окунается в прорубь на Крещение. При этом мэр Сергей Шелест подобных фотографий в своих мессенджерах не выкладывал.

«Омск-информ» узнал у главы города, отмечал ли он праздник нырянием в купель. Как пояснил редакции мэр, такой традиции он не придерживается.

– Не окунался в этом году, но и прежде не окунался никогда в купель. Хоть этот православный праздник, как и другие, почитаю, – заявил Шелест «Омск-информу».

Мэр Омска пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.