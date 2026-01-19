Омск-Информ
·Политика

Омский губернатор показал, как окунулся на Крещение

Какую из 30 локаций выбрал глава региона, не известно.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко окунулся в купель на православное Крещение. Снимок вместе с поздравлением опубликован в телеграм-канале главы региона.

Какую конкретно локацию выбрал губернатор, не уточняется. Равно как и время проведения обряда.

Ранее Хоценко призвал омичей ответственно относиться к своему здоровью и избегать рисков при купании.

Напомним, что для праздника в регионе подготовили 29 специальных локаций, возле которых работают сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники и спасательные службы.

Отметим, что при купании необходимо проявлять осторожность: держаться за поручни, не сходить со ступеней и воздержаться от употребления алкоголя перед купанием.

