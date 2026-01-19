«Ощущения непередаваемые!»: омичи устроили ажиотаж у главной купели города

Второй день Крещенских купаний начался с конфликта.

Сегодня, 19 января, в Омске второй день проходят Крещенские купания на пристани в парке «Зеленый остров». Несмотря на мороз, омичи «оккупировали» территорию с самого утра. Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте купаний и привез оттуда по-настоящему морозный репортаж.

В прорубь на час позже

Утро понедельника, еще не рассвело, а для омичей, желающих искупаться, специалисты уже подготавливают купели. Как сообщалось ранее, купания должны были начаться в 9 часов утра, однако, прибыв на место выяснилось, что спуститься к воде можно будет только с 10:00.

– Как с десяти?! Говорили же, что с девяти! И что, это нам сейчас еще час ждать? – возмущались первые прибывшие на место омичи.

Об изменениях в графике нигде сказано не было, а людей тем временем становилось все больше. Температура на улице стояла в районе –20 °C, дул морозный ветер и шел снег. Чтобы не замерзнуть раньше времени, омичи пошли греться в ледяную баню, а те, что приехали на своих машинах, вернулись дожидаться нужного времени в них.

Рядом с баней расположилась такая же ледяная часовня, но вход в нее пока что был закрыт забором.

В это время на место прибыли специалисты МЧС. Сотрудники полиции и скорой помощи уже заняли свои посты, следили за порядком и были готовы оказывать помощь.

Запускать омичей, как и обещали, начали ровно в 10 часов. На колонках громко включили музыку и наконец-то распахнули двери. Однако зайти всей толпе одновременно не получилось. Полицейские открыли доступ к прорубям партиями, по очереди, чтобы избежать давки и лишней нагрузки на лед. На входе у всех проверяли сумки.

Перед началом купаний поверхность воды очистили от образовавшейся тонкой корки льда. Желающие окунуться самыми первыми уже были одной ногой в купели.

Экстрим для мужчин

В основном сегодня на «Зеленом острове» собрались мужчины среднего возраста. Женщин было совсем мало.

– Каждый год стараюсь окунаться. Праздник все же, и дух захватывает, – поделился омич Евгений.

Были и те, кто впервые принял участие в традиции. О своих впечатлениях рассказал молодой омич Александр.

– Ощущения непередаваемые. Жалко, раньше этого не делал. Это прям мощь! – восторженно сказал местный житель.

Моржи и «группа поддержки»

Почти все окунувшиеся омичи бежали в специально оборудованную палатку для переодевания. Более опытные «моржи» растирались полотенцами и наслаждались моментом. Только что пришедших смельчаков ловили с просьбами сфотографировать или снять на видео момент погружения.

Женщины в основном пришли сюда, чтобы поддержать мужей. Омичка Елена рассказала, что не разделяет экстремальные увлечения супруга, но гордится им.

– Я далека от всего этого, у нас в семье муж за экстрим отвечает. Вообще одновременно не понимаю и восхищаюсь людьми, которые в такую ледяную воду лезут. Мне только от вида холодно становится, – поделилась местная жительница.

Замерзшим, но довольным омичам, чтобы согреться, предлагали бесплатный горячий чай.

Напомним, что сегодня последний день, когда можно будет окунуться в купели. Они проработают до 20:00. После чего проруби уберут.