·Общество

Все готово: опубликован график купаний в Крещение на «Зеленом острове»

Купель уже оборудована.

В Омске в районе парка «Зеленый остров» подготовили официальную купель для крещения. Локацию украшает фигурка моржа.

18 января в 13:00 митрополит Омский и Прииртышский Дионисий совершит Чин Великого освящения воды в затоне Иртыша. 

А окунуться на «Зеленом острове» можно 18 и 19 января: 18 января 14:00 – 23:00, 19 января 09:00 – 20:00. Ночью купаться запретили.

Для омичей готовы ледяная баня, часовня и палатки для переодевания. Согреваться после купания все желающие будут бесплатным горячим чаем.

Список официальных купелей в Омской области здесь.

