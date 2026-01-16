В Омской области будут работать более 30 крещенских купелей: список

В этом году в Омской области будет открыто свыше 30 купелей для крещенских купаний. Как сообщили на сегодняшней пресс-конференции представители МЧС, места для окунаний будут располагаться в Омске и в 22 районах области.
Крещенские купания в регионе начнутся уже в воскресенье, 18 января. В этот день начнет работать купель на «Зеленом острове» в Омске. В 13:00 воду в Иртыше осветит митрополит Дионисий. Купания продлятся до 22:00.
Также в воскресенье с 13:00 до 23:00 можно будет окунуться в купель в Ачаирском монастыре под Омском. Отметим, что это единственная купель с теплой водой в регионе.
Непосредственно в православный праздник, 19 января, купели откроются в 08:00 и будут работать до 23:00.
Полный список купелей:
- Омск, «Зеленый остров»;
- Омск, оздоровительно-спортивный комплекс «Кедровый рай» (3-я Островская, 2е);
- Омск, храм Георгия Победоносца (искусственная купель);
- Омск, профилакторий ФСИН (Поворотникова, 4);
- Любинский район, село Политотдел, озеро Голубое;
- Любинский район, деревня Авлы, река Авлуха;
- Москаленский район, Пушкина, 1;
- Таврический район, село Копейкино, река Щучка;
- Кормиловский район, Кормиловка, церковь Иоанна Предтечи, Кирова, 20 (искусственная купель);
- Черлакский район, Черлак, спуск по улице 2-я Восточная;
- Большереченский район, Большеречье, Иртыш;
- Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш;
- Саргатский район, Баженовское сельское поселение, база отдыха и агротуризма «Баженовские просторы», озеро Курема;
- Крутинский район, село Новокарасук, озеро Калыкуль;
- Седельниковский район, Седельниково, река Уй;
- Седельниковский район, село Кейзес, река Кейзес;
- Седельниковский район, село Ельничное, река Уй;
- Русско-Полянский район, деревня Озерное, озеро Жарылдыколь;
- Омский район, село Надеждино, Новая, 2а (искусственная купель);
- Омский район, деревня Бородинка, Западная, 13, пруд;
- Омский район, поселок Набережный, Ачаирский монастырь, горячий источник;
- Омский район, село Красноярка, санаторий «Колос», 1б, озеро;
- Знаменский район, деревня Богочаново, озеро Ныр;
- Тевризский район, село Екатериновка, река Туй;
- Усть-Ишимский район, село Усть-Ишим, река Ишим;
- Павлоградский район, поселок Павлоградка, котлован;
- Горьковский район, деревня Крупянка, зона отдыха «Белый парус», Иртыш;
- Муромцевский район, Муромцево, река Тара;
- Одесский район, Одесское, Парковая, 10а, Свято-Успенский храм (искусственная купель);
- Тюкалинский район, Тюкалинск, озеро Разлив;
- Называевский район, Называевск, котлован;
- Нижнеомский район, Нижняя Омка, река Омь.
Добавим, что в Нововаршавке организуют только забор воды из проруби в Иртыше.