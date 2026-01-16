Омск-Информ
·Общество

В Омской области будут работать более 30 крещенских купелей: список

Купания начнутся уже в воскресенье, 18 января.

В этом году в Омской области будет открыто свыше 30 купелей для крещенских купаний. Как сообщили на сегодняшней пресс-конференции представители МЧС, места для окунаний будут располагаться в Омске и в 22 районах области.

Крещенские купания в регионе начнутся уже в воскресенье, 18 января. В этот день начнет работать купель на «Зеленом острове» в Омске. В 13:00 воду в Иртыше осветит митрополит Дионисий. Купания продлятся до 22:00.

Также в воскресенье с 13:00 до 23:00 можно будет окунуться в купель в Ачаирском монастыре под Омском. Отметим, что это единственная купель с теплой водой в регионе.

Непосредственно в православный праздник, 19 января, купели откроются в 08:00 и будут работать до 23:00.

Полный список купелей:

  1. Омск, «Зеленый остров»;
  2. Омск, оздоровительно-спортивный комплекс «Кедровый рай» (3-я Островская, 2е);
  3. Омск, храм Георгия Победоносца (искусственная купель);
  4. Омск, профилакторий ФСИН (Поворотникова, 4);
  5. Любинский район, село Политотдел, озеро Голубое;
  6. Любинский район, деревня Авлы, река Авлуха;
  7. Москаленский район, Пушкина, 1;
  8. Таврический район, село Копейкино, река Щучка;
  9. Кормиловский район, Кормиловка, церковь Иоанна Предтечи, Кирова, 20 (искусственная купель);
  10. Черлакский район, Черлак, спуск по улице 2-я Восточная;
  11. Большереченский район, Большеречье, Иртыш;
  12. Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш;
  13. Саргатский район, Баженовское сельское поселение, база отдыха и агротуризма «Баженовские просторы», озеро Курема;
  14. Крутинский район, село Новокарасук, озеро Калыкуль;
  15. Седельниковский район, Седельниково, река Уй;
  16. Седельниковский район, село Кейзес, река Кейзес;
  17. Седельниковский район, село Ельничное, река Уй;
  18. Русско-Полянский район, деревня Озерное, озеро Жарылдыколь;
  19. Омский район, село Надеждино, Новая, 2а (искусственная купель);
  20. Омский район, деревня Бородинка, Западная, 13, пруд;
  21. Омский район, поселок Набережный, Ачаирский монастырь, горячий источник;
  22. Омский район, село Красноярка, санаторий «Колос», 1б, озеро;
  23. Знаменский район, деревня Богочаново, озеро Ныр;
  24. Тевризский район, село Екатериновка, река Туй;
  25. Усть-Ишимский район, село Усть-Ишим, река Ишим;
  26. Павлоградский район, поселок Павлоградка, котлован;
  27. Горьковский район, деревня Крупянка, зона отдыха «Белый парус», Иртыш;
  28. Муромцевский район, Муромцево, река Тара;
  29. Одесский район, Одесское, Парковая, 10а, Свято-Успенский храм (искусственная купель);
  30. Тюкалинский район, Тюкалинск, озеро Разлив;
  31. Называевский район, Называевск, котлован;
  32. Нижнеомский район, Нижняя Омка, река Омь.

Добавим, что в Нововаршавке организуют только забор воды из проруби в Иртыше.

