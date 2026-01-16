В Омской области будут работать более 30 крещенских купелей: список

Купания начнутся уже в воскресенье, 18 января.

Фото: t.me/shelest_sn

В этом году в Омской области будет открыто свыше 30 купелей для крещенских купаний. Как сообщили на сегодняшней пресс-конференции представители МЧС, места для окунаний будут располагаться в Омске и в 22 районах области.

Крещенские купания в регионе начнутся уже в воскресенье, 18 января. В этот день начнет работать купель на «Зеленом острове» в Омске. В 13:00 воду в Иртыше осветит митрополит Дионисий. Купания продлятся до 22:00.

Также в воскресенье с 13:00 до 23:00 можно будет окунуться в купель в Ачаирском монастыре под Омском. Отметим, что это единственная купель с теплой водой в регионе.

Непосредственно в православный праздник, 19 января, купели откроются в 08:00 и будут работать до 23:00.

Полный список купелей:

Омск, «Зеленый остров»; Омск, оздоровительно-спортивный комплекс «Кедровый рай» (3-я Островская, 2е); Омск, храм Георгия Победоносца (искусственная купель); Омск, профилакторий ФСИН (Поворотникова, 4); Любинский район, село Политотдел, озеро Голубое; Любинский район, деревня Авлы, река Авлуха; Москаленский район, Пушкина, 1; Таврический район, село Копейкино, река Щучка; Кормиловский район, Кормиловка, церковь Иоанна Предтечи, Кирова, 20 (искусственная купель); Черлакский район, Черлак, спуск по улице 2-я Восточная; Большереченский район, Большеречье, Иртыш; Саргатский район, село Заготзерно, Иртыш; Саргатский район, Баженовское сельское поселение, база отдыха и агротуризма «Баженовские просторы», озеро Курема; Крутинский район, село Новокарасук, озеро Калыкуль; Седельниковский район, Седельниково, река Уй; Седельниковский район, село Кейзес, река Кейзес; Седельниковский район, село Ельничное, река Уй; Русско-Полянский район, деревня Озерное, озеро Жарылдыколь; Омский район, село Надеждино, Новая, 2а (искусственная купель); Омский район, деревня Бородинка, Западная, 13, пруд; Омский район, поселок Набережный, Ачаирский монастырь, горячий источник; Омский район, село Красноярка, санаторий «Колос», 1б, озеро; Знаменский район, деревня Богочаново, озеро Ныр; Тевризский район, село Екатериновка, река Туй; Усть-Ишимский район, село Усть-Ишим, река Ишим; Павлоградский район, поселок Павлоградка, котлован; Горьковский район, деревня Крупянка, зона отдыха «Белый парус», Иртыш; Муромцевский район, Муромцево, река Тара; Одесский район, Одесское, Парковая, 10а, Свято-Успенский храм (искусственная купель); Тюкалинский район, Тюкалинск, озеро Разлив; Называевский район, Называевск, котлован; Нижнеомский район, Нижняя Омка, река Омь.

Добавим, что в Нововаршавке организуют только забор воды из проруби в Иртыше.