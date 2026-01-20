В МЧС назвали число окунувшихся в Крещение омичей

Основная часть верующих отметила праздник погружением в прорубь на «Зеленом острове».

omskinform.ru

В региональном МЧС подвели итоги празднования Крещения в Омске и области. Возле 35 официальных купелей дежурили 400 спасателей.

По данным ведомства, в проруби 18 и 19 января погрузились 8300 человек, из них большая часть – 3000 верующих купались на «Зеленом острове».

При этом специалисты заранее проверили толщину льда, на местах организованы специальные подходы к воде, работали пункты обогрева и медицинские посты. Как итог – праздник прошел без происшествий.

Уточняется, что после окончания купаний все иордани заблокировали, закрыли досками или запечатали льдом.