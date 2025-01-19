Омск-Информ
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·Общество

На купаниях большие очереди и праздничное настроение.

Телеграм-канал «Омск-путеводитель» поделился кадрами с крещенских купаний. Большое количество омичей сегодня отправились в Ачаирский монастырь, чтобы искупаться в источнике. 

У источника со святой водой образовалась длинная очередь из более ста человек. Желающих окунуться в прорубь тоже много, однако очередь чуть поменьше. У участников праздника есть выбор между купелью с холодной водой и бассейном с теплой термальной водой, многие решают испытать оба варианта. Желающие также могут купить свечи. Их приобретают в храме, а затем устанавливают в специально оборудованных местах на открытом воздухе.

Несмотря на большое скопление народа, очереди продвигаются быстро. Среди присутствующих царит атмосфера радости и духовного подъема.

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·Общество

На купаниях большие очереди и праздничное настроение.

Телеграм-канал «Омск-путеводитель» поделился кадрами с крещенских купаний. Большое количество омичей сегодня отправились в Ачаирский монастырь, чтобы искупаться в источнике. 

У источника со святой водой образовалась длинная очередь из более ста человек. Желающих окунуться в прорубь тоже много, однако очередь чуть поменьше. У участников праздника есть выбор между купелью с холодной водой и бассейном с теплой термальной водой, многие решают испытать оба варианта. Желающие также могут купить свечи. Их приобретают в храме, а затем устанавливают в специально оборудованных местах на открытом воздухе.

Несмотря на большое скопление народа, очереди продвигаются быстро. Среди присутствующих царит атмосфера радости и духовного подъема.

1646