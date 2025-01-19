Омск-Информ
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·Общество

Спасатели будут обеспечивать безопасность на всех местах купания.

В воскресенье, 19 января, пресс-служба ГУ МЧС по Омской области снова напомнила, что в городе нет официально разрешенных мест для крещенских купаний.

Однако на «Зеленом острове» клуб «моржей» организует три купели, которые не были официально разрешены. В сообщении говорится, что часть спасателей была направлена к этим местам, чтобы обеспечить безопасность граждан.

- Все, кто задействован в дежурствах, умеют действовать при возникновении нештатных ситуаций. Прежде чем принять решение о купании, гражданам необходимо оценить свое состояние здоровья, проконсультировавшись с врачом. Мы настоятельно рекомендуем окунаться только в специально оборудованных для этого местах. Не выходите на лед большими группами, соблюдайте очередность и не допускайте детей без сопровождения взрослых к проруби, - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Юлия Дойникова.

Когда купания закончатся, все купели закроют досками или замуруют льдом, чтобы никто случайно не провалился под лёд.

·Общество

Спасатели будут обеспечивать безопасность на всех местах купания.

В воскресенье, 19 января, пресс-служба ГУ МЧС по Омской области снова напомнила, что в городе нет официально разрешенных мест для крещенских купаний.

Однако на «Зеленом острове» клуб «моржей» организует три купели, которые не были официально разрешены. В сообщении говорится, что часть спасателей была направлена к этим местам, чтобы обеспечить безопасность граждан.

- Все, кто задействован в дежурствах, умеют действовать при возникновении нештатных ситуаций. Прежде чем принять решение о купании, гражданам необходимо оценить свое состояние здоровья, проконсультировавшись с врачом. Мы настоятельно рекомендуем окунаться только в специально оборудованных для этого местах. Не выходите на лед большими группами, соблюдайте очередность и не допускайте детей без сопровождения взрослых к проруби, - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Юлия Дойникова.

Когда купания закончатся, все купели закроют досками или замуруют льдом, чтобы никто случайно не провалился под лёд.