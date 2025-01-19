Спасатели будут обеспечивать безопасность на всех местах купания.

В воскресенье, 19 января, пресс-служба ГУ МЧС по Омской области снова напомнила, что в городе нет официально разрешенных мест для крещенских купаний.

Однако на «Зеленом острове» клуб «моржей» организует три купели, которые не были официально разрешены. В сообщении говорится, что часть спасателей была направлена к этим местам, чтобы обеспечить безопасность граждан.

- Все, кто задействован в дежурствах, умеют действовать при возникновении нештатных ситуаций. Прежде чем принять решение о купании, гражданам необходимо оценить свое состояние здоровья, проконсультировавшись с врачом. Мы настоятельно рекомендуем окунаться только в специально оборудованных для этого местах. Не выходите на лед большими группами, соблюдайте очередность и не допускайте детей без сопровождения взрослых к проруби, - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Юлия Дойникова.

Когда купания закончатся, все купели закроют досками или замуруют льдом, чтобы никто случайно не провалился под лёд.