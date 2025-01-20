В перечень выявленных объектов культурного наследия не будет включен объект на улице Ленина.

Министерство культуры Омской области обнародовало приказ, согласно которому в перечень выявленных объектов культурного наследия не будет включен спортивный комплекс, расположенный на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина.

Здание было построено в 1968 году. В состав комплекса входят пять спортзалов, бассейн, раздевалки, душевые, баня, склады спортинвентаря, преподавательские и радиоузел. Ранее сообщалось, что власти намерены передать объект учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями», подведомственному Минспорта Омской области.

На прошлой неделе стало известно, что строительная компания «Брусника» оплатила работы по обследованию комплекса зданий кадетского корпуса. Согласно выводам экспертов, необходима разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Их ориентировочная стоимость – не менее 3 млрд рублей. Сейчас прорабатывается вопрос проведения ремонтных работ объектов имущественного комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.

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