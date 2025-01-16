Инструментальное обследование объектов культурного наследия на улице Ленина оплатила компания «Брусника». Ей приписывают планы по застройке территории элитным жильем.

Зампредседателя омского отделения ВООПИК Игорь Коновалов обнародовал сенсационные данные о дальнейшей судьбе имущественного корпуса Омского кадетского корпуса на улице Ленина, 26.

Он приводит ответ из министерства имущественных отношений Омской области, в котором говорится, что в мае 2024 года имущественный корпус старой «кадетки» был принят на баланс казенного учреждения «Центр учета и содержания собственности Омской области». Несмотря на это, уже в июне 2024 года частная компания ООО «Брусника. Специализированный застройщик» заключила с филиалом ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ» договор на выполнение инструментального обследования объектов культурного наследия, входящих в состав имущественного комплекса. Договор заключался на 6 месяцев.

– В дальнейшем по результатам проведенного исследования необходима разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Ориентировочная стоимость работ по их сохранению составит не менее 3 млрд рублей, – заявили, в свою очередь, в министерстве региональной безопасности Омской области. – В настоящее время прорабатывается вопрос проведения ремонтных работ объектов имущественного комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.

Игорь Коновалов недоумевает, на каком основании «Брусника» заказывала обследование комплекса зданий, если они принадлежат областным властям?

– Я сам работаю в проектных организациях. При заключении договора с заказчиком мы требуем от него правоустанавливающие документы на объект, – пишет Коновалов в колонке на портале НГС55. – Если их нет, мы не будем заниматься проектом (обследования входят в проектные работы). Иначе проходимец может заказать проект на не принадлежащий ему объект и на его основании требовать разрешить ему работы на этом объекте. Значит, есть некое тайное соглашение, которое дает «Бруснике» право выступать заказчиком со всеми вытекающими последствиями.

«Бруснике» неоднократно приписывались планы по застройке территории кадетского корпуса элитным жильем. Не она ли тот самый «внебюджетный источник финансирования», за счет которого будут ремонтировать объекты старой «кадетки»? Вопрос логичный, учитывая, кто оплачивал обследование зданий.

Коновалов также называет организации, которые, предположительно, заедут в здания на Ленина, 26 после проведения ремонтных работ:

второй этаж основного здания казармы займет экспозиция Омской области в МВФ «Россия»;

третий этаж — БУОО «Исторический парк» (сейчас занимает здание Экспоцентра на Левобережье);

четвертый этаж — БУОО дополнительного образования «Региональный центр выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55».

В здании курсантской столовой планируют разместить «Региональный центр развития компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих», а в офицерской столовой – «Региональный координационный центр правительства Омской области», включающий целый ряд структур, в том числе Центр управления регионом и Центр кибербезопасности Омской области.

Еще целый ряд организаций «поселят» в здание штаба. Среди них – Центр патриотического воспитания молодежи, БУОО «Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий», ресурсный центр развития добровольчества, штаб Сибирского войскового казачьего общества и Омского отдельского казачьего общества, казенное учреждение «Казаки Сибири».

Учебные классы могут приспособить под «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем», а спортивный комплекс, включающий пять спортзалов, бассейн, раздевалки, душевые, баню, склады спортинвентаря, преподавательские и радиоузел, передать подведомственному Минспорта учреждению «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». А расположенный на территории кадетского корпуса тир снести.

Что из этих планов будет реализовано, неизвестно. Споры о судьбе старого кадетского корпуса идут не один год.