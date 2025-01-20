В ведомстве объяснили, почему было принято решение не включать в перечень объектов культурного наследия спорткомплекс 1968 года постройки.

Региональное министерство культуры прокомментировало ситуацию с невключением в перечень объектов культурного наследия одного из зданий на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина в центре Омска. Речь идет о спортивном комплексе 1968 года постройки. Консультативный совет ведомства, в который входят общественники, архитекторы и историки, решил, что объект не соответствует критериям историко-культурной ценности.

– Консультативный совет рассматривает заявление и прилагаемые сведения, анализирует документы и материалы, проводит визуальный осмотр, обследование объектов, его фотофиксацию и обеспечивает подготовку соответствующих материалов. В ходе рассмотрения данного объекта большинством членов совета определено, что объект не соответствует критериям историко-культурной ценности, – цитирует Минкульт портал «Новый Омск».

При этом, как уточнили в ведомстве, планов по сносу спортивного комплекса нет.

– Это подтвердил представитель Минимущества на заседании совета, – добавили в министерстве культуры.

Ранее сообщалось, что строительная компания «Брусника» оплатила работы по обследованию комплекса зданий кадетского корпуса. Согласно выводам экспертов, необходима разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Их ориентировочная стоимость – не менее 3 млрд рублей. Сейчас прорабатывается вопрос проведения ремонтных работ объектов имущественного комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.