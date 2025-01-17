Представители клуба бега и закаливания заблаговременно предупредили о своих намерениях власти.

Руководитель клуба бега и закаливания «Моржи» Евгений Житнов рассказал, что в Крещение Господне организация не собирается изменять своим планам. И традиционно готовит прорубь на «Зеленом острове», несмотря на официальное заявление мэрии об отказе от оборудования купелей на территории города из-за аномально теплой погоды.

– Мы уже 17 лет живем в таком режиме. А что нам остается делать? К нам идет народ. Что мы будем отвергать его желание окунуться в холодную воду? – цитирует Житнова «СуперОмск». – Мы написали письмо в мэрию о том, что проводим массовое мероприятие. Там об этом знают.

Отметим, что сегодня, 17 января, МЧС огласит список официальных купелей на Крещение в Омской области. В районах Омской области уже начали отказываться от оборудования мест для погружения из-за тонкого льда.