Омск-Информ
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·Общество

Из-за теплой погоды купелей не будет.
В этом году власти не будут делать в Омске ни одной крещенской купели. По словам мэра, Сергея Шелеста, погода для этого слишком нестабильная, а лед – тонкий.
– Уважаемые омичи, увидел в СМИ информацию о том, что на территории «Зеленого острова» обустраивается купель. Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали. Надеюсь на ваш здравый смысл и считаю, что лучшим решением для всех верующих, чтущих важнейший праздник в православном календаре, будет поход в храм, – написал мэр в своем ТГ-канале.
Отметим, что от купелей в этом году отказались также три района Омской области.
·Общество

Из-за теплой погоды купелей не будет.
В этом году власти не будут делать в Омске ни одной крещенской купели. По словам мэра, Сергея Шелеста, погода для этого слишком нестабильная, а лед – тонкий.
– Уважаемые омичи, увидел в СМИ информацию о том, что на территории «Зеленого острова» обустраивается купель. Большая просьба не реагировать на реплики ряда деятелей, приглашающих присоединиться к их сугубо личному увлечению зимним плаванием. Ни мэрия, ни полиция, ни МЧС никаких разрешений не выдавали. Надеюсь на ваш здравый смысл и считаю, что лучшим решением для всех верующих, чтущих важнейший праздник в православном календаре, будет поход в храм, – написал мэр в своем ТГ-канале.
Отметим, что от купелей в этом году отказались также три района Омской области.