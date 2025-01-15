Омск-Информ
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·Общество

Лед на реке слишком рыхлый.
Муромцевский район Омской области вслед за Шербакульским и Полтавским отказался от крещенских купаний. Причиной стала невозможность организовать безопасные проруби.
– На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение не обустраивать купели в этом году на Крещение. Из-за аномально теплой погоды на реке Таре образовался тонкий и рыхлый лед. Поэтому стало опасно организовывать купание, – отметили в администрации района.
У жителей будет возможность набрать освященную воду у берега под присмотром сотрудников МЧС. Состоится также крестный ход.
·Общество

Лед на реке слишком рыхлый.
Муромцевский район Омской области вслед за Шербакульским и Полтавским отказался от крещенских купаний. Причиной стала невозможность организовать безопасные проруби.
– На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение не обустраивать купели в этом году на Крещение. Из-за аномально теплой погоды на реке Таре образовался тонкий и рыхлый лед. Поэтому стало опасно организовывать купание, – отметили в администрации района.
У жителей будет возможность набрать освященную воду у берега под присмотром сотрудников МЧС. Состоится также крестный ход.