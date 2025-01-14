Омск-Информ
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·Общество

В этом году лед на водоемах не подходит для создания безопасных прорубей.
Шербакульский и Полтавский районы Омской области отменили крещенские купания. В первом случае – из-за рыхлого льда, а во втором – из-за слишком тонкого льда и не соответствующей нормам воды.
– В соответствии с методическими рекомендациями МЧС России толщина льда на точке проведения крещенских купаний должна быть не менее 25 см. Рекомендуем воздержаться от самостоятельного посещения водоемов, – отметили в Полтавском районе.
Ранее синоптики отметили, что январь в Омской области на 10–11 градусов теплее нормы. Однако к 18 января ожидается похолодание. По данным министерства региональной безопасности, ночью 18 января столбик термометра может опуститься до –24 градусов, а 19 января до –20.
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·Общество

В этом году лед на водоемах не подходит для создания безопасных прорубей.
Шербакульский и Полтавский районы Омской области отменили крещенские купания. В первом случае – из-за рыхлого льда, а во втором – из-за слишком тонкого льда и не соответствующей нормам воды.
– В соответствии с методическими рекомендациями МЧС России толщина льда на точке проведения крещенских купаний должна быть не менее 25 см. Рекомендуем воздержаться от самостоятельного посещения водоемов, – отметили в Полтавском районе.
Ранее синоптики отметили, что январь в Омской области на 10–11 градусов теплее нормы. Однако к 18 января ожидается похолодание. По данным министерства региональной безопасности, ночью 18 января столбик термометра может опуститься до –24 градусов, а 19 января до –20.
1412