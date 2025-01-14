Температура на 10–11 градусов выше нормы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, первая декада января в Омской области была аномально теплой и снежной. Средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 10–11 градусов. Осадков выпало 8–19 мм, что составляет 107–320 % от нормы.

– Причиной такой погоды стал западный перенос воздушных масс, который обеспечивал поступление теплого и влажного воздуха с Атлантики, – отметили в УГМС.

Сегодня существенных изменений в погоде не ожидается. Осадки маловероятны, местами туман, изморозь. Температура воздуха составит –4…–9 градусов.

Со среды по пятницу, 15–17 января, активность фронтального раздела вызовет выпадение снега. Температура воздуха ночью будет составлять –9…–14 (17 января местами до –18), днем потеплеет до –4…–9 (17 января местами до –13).