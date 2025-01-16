Иерей Виктор Сыромятников предложил вспомнить о духовном назначении православного праздника и не поддаваться порывам.

Руководитель пресс-службы Омской епархии иерей Виктор Сыромятников выступил с традиционным заявлением о духовном значении праздника Крещения Господня. Виктор Сыромятников подчеркнул, что купания на Руси всегда были дополнением к церковной службе, а не заменой ее.

– Сначала – посещение храма, участие в Божественной Литургии, причащение, затем – народные гулянья и празднества, − цитирует главу пресс-службы Омской епархии «Омскрегион».

Купания не избавляют от грехов. Священники считают это суеверием.

– Это не так: человек очищается от грехов в Таинствах Покаяния (исповеди) и Причастия Святых Божественных Таин, Тела и Крови Спасителя, что возможно только в храме Божием, – сказал иерей.

Виктор Сыромятников добавил, что прежде, чем лезть в прорубь, нужно трезво оценивать свое здоровье и прислушиваться к рекомендациям сотрудников МЧС России. В качестве альтернативы окунаниям священник назвал поход в храм.

Отметим, что в нынешнем году в городе не оборудуют ни одной купели из-за теплой погоды.