Застройщик до сих пор не нашел подрядчика для внутреннего оснащения.
Омские чиновники продлили разрешение, выданное на строительство художественной школы на улице Крупской до 9 января 2026 года. Как стало известно «Омск-информу», ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца этого года.
– По информации ООО «ЛАЙТ» от 13.01.2025 в настоящее время ведется подготовка к вводу в эксплуатацию указанного объекта, осуществляются работы по поиску поставщиков для внутреннего оснащения художественной школы, – отметили в департаменте архитектуры и градостроительства Омска.
Напомним, школа будет частной. Еще прошлой зимой мэрия сообщала, что готовность здания составляет 98 %.
В тот же период жители Левобережья заметили на сайте «Авито» объявление о сдаче помещений этого здания в субаренду. Согласно объявлению, там хотели разместить «торговый центр». Однако позже власти заявили, что ТЦ в здании не будет.