Почему в интернете появилось объявление о сдаче в аренду помещений этого здания, чиновники не знают.

Почему в интернете появилось объявление о сдаче в аренду помещений этого здания, чиновники не знают.

В мэрии Омска заявили, что здание, построенное на улице Крупской, не отдадут под торговый центр. Разрешение выдали только для создания там объекта дошкольного образования (художественная школа). Других разрешений власти не давали.

– Информацией по вопросу сдачи в аренду площадей по данному адресу под размещение магазина «Магнита» не располагаем, – добавили в мэрии.

Как сообщают чиновники, готовность здания составляет 98 %. Ввод в эксплуатацию планируется в феврале.