Омск-Информ
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·Авто

Новые правила начали действовать сегодня.
Сегодня, 14 января, в Омске изменили работу реверса на мосту у Телецентра. Изменился также режим работы светофоров, установленных на улице Заозерной и на спуске с проспекта Мира. Их синхронизировали с фазами реверсивного светофора:
  • при включенном разрешающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме желтого мигания;
  • при включенном запрещающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме пофазного регулирования. Зеленый сигнал светофора включается на 60 секунд для потока, следующего с улицы Заозерной, на 70 секунд для транспорта с проспекта Мира.
·Авто

Новые правила начали действовать сегодня.
Сегодня, 14 января, в Омске изменили работу реверса на мосту у Телецентра. Изменился также режим работы светофоров, установленных на улице Заозерной и на спуске с проспекта Мира. Их синхронизировали с фазами реверсивного светофора:
  • при включенном разрешающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме желтого мигания;
  • при включенном запрещающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме пофазного регулирования. Зеленый сигнал светофора включается на 60 секунд для потока, следующего с улицы Заозерной, на 70 секунд для транспорта с проспекта Мира.