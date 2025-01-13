Омск-Информ
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·Авто

Чиновники изменили часы, в которые разрешается движение в сторону левого берега и в сторону правого.
Специалисты Госавтоинспекции и департамента транспорта вновь проанализировали дорожную ситуацию на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, после организации реверсивной полосы. Ее работу решили скорректировать.
– С учетом мнения омичей и заключений специалистов завтра со второй половины дня будут внесены изменения, которые коснутся времени включения и продолжительности работы разрешающего сигнала для движения по средней полосе в каждом направлении, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Мониторинг дорожной обстановки продолжится.
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·Авто

Чиновники изменили часы, в которые разрешается движение в сторону левого берега и в сторону правого.
Специалисты Госавтоинспекции и департамента транспорта вновь проанализировали дорожную ситуацию на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, после организации реверсивной полосы. Ее работу решили скорректировать.
– С учетом мнения омичей и заключений специалистов завтра со второй половины дня будут внесены изменения, которые коснутся времени включения и продолжительности работы разрешающего сигнала для движения по средней полосе в каждом направлении, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Мониторинг дорожной обстановки продолжится.
1457