Омск-Информ
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·Общество

Департамент Фомина сделали учредителем ЦКГС.
В конце декабря мэр Омска Сергей Шелест издал постановление об определении учредителя «Центра компетенций по вопросам городской среды». В минувшую пятницу администрация опубликовала документ, согласно которому Центр снова подчинили департаменту городского хозяйства.
«Центр компетенций по вопросам городской среды» появился в 1994 году. Он подчинялся управлению делами городской администрации. В феврале 2023 года куратором деятельности стал руководитель департамента городского хозяйства первый вице-мэр Евгений Фомин, а спустя два с половиной месяца Центр переподчинили департаменту имущественных отношений.
С 2021 по 2024 год главой Центра был депутат Омского городского совета Алексей Сокин. Осенью его сменила Ольга Горшенина.
·Общество

Департамент Фомина сделали учредителем ЦКГС.
В конце декабря мэр Омска Сергей Шелест издал постановление об определении учредителя «Центра компетенций по вопросам городской среды». В минувшую пятницу администрация опубликовала документ, согласно которому Центр снова подчинили департаменту городского хозяйства.
«Центр компетенций по вопросам городской среды» появился в 1994 году. Он подчинялся управлению делами городской администрации. В феврале 2023 года куратором деятельности стал руководитель департамента городского хозяйства первый вице-мэр Евгений Фомин, а спустя два с половиной месяца Центр переподчинили департаменту имущественных отношений.
С 2021 по 2024 год главой Центра был депутат Омского городского совета Алексей Сокин. Осенью его сменила Ольга Горшенина.