По сведениям источника «Омск-информа», первого заместителя мэра нагрузили архитектурой для наведения порядка в этой сфере.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского горсовета поддержали очередные структурные изменения в мэрии. Согласно документу, первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину доверили курировать департамент архитектуры и градостроительства.

Как стало известно «Омск-информу», это связано с вполне понятным стремлением отодвинуть от стратегических направлений прежнюю команду управленцев. Прежнего куратора депарха, вице-мэра Евгения Романина в свое время двигал предыдущий губернатор области Александр Бурков именно для решения имущественно-архитектурных вопросов. Соответственно, и назначение Фомина стоит рассматривать в контексте контроля над проблемными, но и в то же время денежными сферами.

– Это выглядит как попытка поставить на ключевую сферу «своего» человека. Прежде всего участие Фомина требуется в сфере выдачи разрешений на установку ларьков. Именно такой функционал имеется у департамента архитектуры, – рассказал инсайдер редакции. – Вице-мэр, глава депимущества Евгений Романин, как ставленник команды бывшего губернатора, стал не ко двору. Фомина поставили навести там порядок в свете борьбы областных властей с незаконно установленными павильонами.

По словам собеседника, первому вице-мэру придется «разрулить» целый ряд проблем. Помимо ларьков, речь идет и о выдаче разрешений на строительство жилья и коммерческих объектов.

– Сфера архитектуры очень конфликтная. И там надо быть дипломатом. По количеству уголовных дел в архитектуре и в имуществе ясно, что работать в этих сферах, мягко говоря, непросто, – пояснил эксперт «Омск-информа».

Сам Евгений Фомин, по данным собеседника, не слишком рад дополнительной нагрузке. Однако обратного пути у первого заместителя уже нет.