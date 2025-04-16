Омск-Информ
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·Политика

Власти снова изменили структуру городской администрации.
Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин теперь будет курировать еще и департамент архитектуры и градостроительства. Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, это решение поддержали депутаты.
– Уверен, это позволит консолидировать усилия различных структур администрации Омска по формированию комфортной городской среды, комплексного развития инфраструктуры, формирования современного архитектурного облика города, – сообщил Шелест.
Отметим, что директором департамента архитектуры и главным архитектором города является Роман Воробьев.
Ранее сообщалось, что Фомин будет следить и за деятельностью Центра компетенций по вопросам городской среды, который подчинили департаменту городского хозяйства.
·Политика

Власти снова изменили структуру городской администрации.
Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин теперь будет курировать еще и департамент архитектуры и градостроительства. Как уточнил мэр Омска Сергей Шелест, это решение поддержали депутаты.
– Уверен, это позволит консолидировать усилия различных структур администрации Омска по формированию комфортной городской среды, комплексного развития инфраструктуры, формирования современного архитектурного облика города, – сообщил Шелест.
Отметим, что директором департамента архитектуры и главным архитектором города является Роман Воробьев.
Ранее сообщалось, что Фомин будет следить и за деятельностью Центра компетенций по вопросам городской среды, который подчинили департаменту городского хозяйства.