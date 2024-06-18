Исполняющий обязанности мэра проинспектировал работы на объектах, которые благоустраивают по национальным проектам.

Исполняющий обязанности мэра проинспектировал работы на объектах, которые благоустраивают по национальным проектам.

В Омске по нацпроекту обустраивают четыре объекта: Городской сад, детскую площадку в парке имени 30-летия ВЛКСМ, аллею братьев Сазоновых и лестницу в сквере «Воскресенский». Сегодня по графику проверялись два первых объекта. Туда выехал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин. Глава города сейчас, напомним, в отпуске.

На территории Городского сада, расположенной в границах проспекта Маркса – улицы Короленко – Ленина – Броз Тито идет уже третий этап благоустройства. Активные строительно-монтажные работы ведут на двух больших площадках: в сквере «Театральный» и у ТЮЗа. Подрядчик начал устраивать гранитные тротуары, реконструировать подпорные стенки и монтировать освещение. Ожидается, что здесь будет 92 опоры освещения с современными уличными светодиодными светильниками.

По итогам конкурса работы на объекте ведет опытный подрядчик.

– Сумма муниципального контракта – около 200 миллионов рублей. Работы идут по графику, срок окончания – сентябрь текущего года. Опасений, что объект не будет сдан в срок, нет. Сквер преображается, это видно. Подрядчик работает под ежедневным надзором Управления дорожного хозяйства и благоустройства и СибАДИ, – прокомментировал ситуацию Евгений Фомин.

Также в Городском саду ведется озеленение: укладывают рулонный газон площадью почти 3 тыс. кв. м, высаживают ели, пирамидальные тополя, липы, можжевельники. Обрамлять территорию будет живая изгородь из кизильника. Регулярный полив обеспечит встроенный водопровод. За состоянием лиственниц, корни которых повредили во время расширения тротуаров, следят специалисты.

Завершающим этапом проекта станет установка скамеек, вазонов и большого арт-объекта «Земля».

В парке имени 30-летия ВЛКСМ оборудуют детскую научную площадку. Здесь уже поставили ограждение в виде цветных карандашей, скамейки, игровые элементы «Азбука Морзе», «Электрическая цепь», «Электрический лабиринт» и другие. Укладка покрытия из резиновой крошки близка к завершению. Освещаться площадка будет фонарями на солнечных батареях. Стоимость проекта – 11,6 млн рублей.

Сдать этот объект нужно до 31 июля, но работы уже вошли в завершающую фазу – остается уложить покрытие и установить опоры освещения. Евгений Фомин полагает, что площадка откроется раньше заявленного срока.