Омск-Информ
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·Политика

Бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин возглавлял с 2020 года.

Депутат Омского горсовета Алексей Сокин перестал руководить бюджетным учреждением «Центр компетенций по вопросам городской среды». Городская структура существует с 2020 года, все это время ее директором был Сокин. С 15 ноября и.о. руководителя организации значится Ольга Горшенина, сообщал портал «СуперОмск».

Отметим, что в апреле этого года была создана автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития городской среды Омской области», ее директором также является Алексей Сокин. По всей видимости, депутат сосредоточится на областных проектах благоустройства.

Самым крупным проектом, реализованным БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды», является реконструкция парка «Зеленый остров».

·Политика

Бюджетное учреждение «Центр компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин возглавлял с 2020 года.

Депутат Омского горсовета Алексей Сокин перестал руководить бюджетным учреждением «Центр компетенций по вопросам городской среды». Городская структура существует с 2020 года, все это время ее директором был Сокин. С 15 ноября и.о. руководителя организации значится Ольга Горшенина, сообщал портал «СуперОмск».

Отметим, что в апреле этого года была создана автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития городской среды Омской области», ее директором также является Алексей Сокин. По всей видимости, депутат сосредоточится на областных проектах благоустройства.

Самым крупным проектом, реализованным БУ «Центр компетенций по вопросам городской среды», является реконструкция парка «Зеленый остров».