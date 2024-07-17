Глава компании, курирующей эту локацию, Алексей Сокин заявил, что инвестор приступит к работам с сентября.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета депутаты приняли решение о передаче территории «Зеленого остров» в концессию на 25 лет компании «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева. Инвестору за 2 млрд рублей предстоит благоустроить локацию в 59,4 га. Как уже сообщалось, в эту сумму входят обновление аттракционов, установка торговых объектов и благоустройство. При этом инвестор пообещал максимально сохранить лесные территории.

Директор «Центра компетенций по вопросам городской среды», курирующего этот парк, депутат горсовета Алексей Сокин озвучил детали предстоящей работы концессионера. В первую очередь концессионер реконструирует набережную и отремонтирует эстраду.

– На «Зеленый остров» заходит инвестор, задача которого – решить задачи развития, событийного наполнения и содержания этой территории. Первостепенно планируется реконструировать набережную центральной акватории парка. Необходимо капитально отремонтировать эстраду, а это 40 млн рублей, два административных здания. Поэтому и был выбран формат государственно-частного партнерства, – заявил Сокин.

Кроме того, предполагается привести в порядок систему полива. Что касается сроков начала работ, то они начнутся уже в сентябре. Другие инвесторы при желании могут также зайти в проект и принять участие в торгах.

– Сегодня депутаты приняли постановление, договор концессии будет доступен в течение 45 дней. И далее в сентябре будет заключено соглашение с инвестором. В торгах могут принять участие все желающие, – подчеркнул Сокин.

Помимо этого, глава «Центра компетенций городской среды» обещал, что вход на территорию останется бесплатным.

– Конечно же, парк будет открыт для посещения. Допустим, Советский парк огорожен. На «Зеленом острове» не будет заборов. Возможно, в дальнейшем обсудим ограждения в границах жилых микрорайонов. К тому же огородят локации с дорогостоящим оборудованием. Остальные зоны останутся доступными для омичей, – добавил Сокин.

Вероятно, общественные и жилые пространства в парке все же разделят. Поскольку жители ближайших микрорайонов негативно относятся к шумным праздникам, которые уже проходят на территории парка «Вокруг света» внутри «Зеленого острова».