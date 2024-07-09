Вход в обновленную зону отдыха и развлечений планируется оставить бесплатным. Город сэкономит 35 млн рублей на содержании этой локации.

Вход в обновленную зону отдыха и развлечений планируется оставить бесплатным. Город сэкономит 35 млн рублей на содержании этой локации.

На сегодняшнем комитете по муниципальной собственности в горсовете Омска депутаты обсудили перспективы передачи в концессию парка «Зеленый остров». Как сообщалось ранее, локацию в 59,4 га передадут компании «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева в концессию на 25 лет.Инвестор сможет заменить все оборудование для отдыха, определять места под установку торговых точек и нестационарных объектов. В обмен на это инвестора обяжут содержать территорию.

Как пояснила на комитете директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева, на эти цели планируется потратить в общей сложности 2 млрд рублей. В эту сумму входит обновление аттракционов, установка торговых объектов и благоустройство.

При этом инвестор пообещал максимально сохранить лесные территории.

– В приоритете – максимальное сохранение исторических зеленых зон, наполнение подсветкой территории, расширение вместимости концертной площадки, благоустройство акватории, очистка береговой линии, работа над вечерним видом парка, – пояснила Дарья Толмачева.

При этом вход в парк планируется оставить бесплатным.