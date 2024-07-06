Компания Хусейна Закриева получит на 25 лет всю недвижимость на территории зеленой зоны. Инвестор обновит оборудование и установит торговые точки.

Компания Хусейна Закриева получит на 25 лет всю недвижимость на территории зеленой зоны. Инвестор обновит оборудование и установит торговые точки.

Стали известны подробности передачи частнику территории «Зеленого острова». Как и анонсировалось ранее, компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева отдадут эту локацию в концессию на 25 лет. Этому же инвестору принадлежит частный парк «Вокруг света».

Инвестору передадут 59,4 га «Зеленого острова» на условиях аренды. включая теннисные корты, мини-стадион, скейт-парк, летнюю эстраду и многое другое.

«Омск сайдинг инвест» сможет заменить все оборудование для отдыха, определять места под установку торговых точек и нестационарных объектов. В обмен на это инвестора обяжут содержать территорию. Судя по всему, коммерсанту придется восстанавливать утраченные аттракционы.

Общая сумма вложения составляет 333 млн рублей, сообщает «СуперОмск». На эти средства будут произведены реконструкция упомянутой летней эстрады, благоустройство прибрежной зоны, создание парка малых архитектурных форм, дальнейшее озеленение. Вместе с тем компанию обяжут проводить на территории «Зеленого острова» различные развлекательные мероприятия.