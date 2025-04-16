Омск-Информ
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·Политика

Депутат горсовета категорически против реорганизации Центра компетенций по вопросам городской среды.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета одобрили реорганизацию бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», к которому присоединяется бюджетное учреждение «Центр компетенции по вопросам городской среды».

Депутат горсовета Алексей Сокин, до ноября 2024 года возглавлявший Центр компетенций, высказался категорически против подобного решения.

– С большим уважением отношусь к работе Управления дорожного хозяйства, департаменту городского хозяйства. Вместе с тем считаю, что у города-миллионника должна быть своя структура, которая отвечает за стратегию, поскольку данное решение о слиянии, оно, скорее, тактическое, а вот стратегическое, которое должно заниматься городской средой, необходимо. Уже реализовано проектов на 2 млрд рублей. Впереди еще шесть лет нацпроекта – до 2030 года, это еще 1,5 млрд рублей, – сказал он.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», который направлен на развитие городской среды. Сокин считает, что заниматься им в администрации должна обособленная структура.

– Это планирование, архитектура, проектирование, работа с управлением этими территориями, – перечислил он круг компетенций.– Я хотел бы заострить внимание, что у города должна быть своя структура, которая будет заниматься стратегическими объектами.

Ранее сообщалось, что депутаты одобрили предложение мэрии о переподчинении департамента архитектуры. Теперь его будет курировать первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

·Политика

Депутат горсовета категорически против реорганизации Центра компетенций по вопросам городской среды.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета одобрили реорганизацию бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», к которому присоединяется бюджетное учреждение «Центр компетенции по вопросам городской среды».

Депутат горсовета Алексей Сокин, до ноября 2024 года возглавлявший Центр компетенций, высказался категорически против подобного решения.

– С большим уважением отношусь к работе Управления дорожного хозяйства, департаменту городского хозяйства. Вместе с тем считаю, что у города-миллионника должна быть своя структура, которая отвечает за стратегию, поскольку данное решение о слиянии, оно, скорее, тактическое, а вот стратегическое, которое должно заниматься городской средой, необходимо. Уже реализовано проектов на 2 млрд рублей. Впереди еще шесть лет нацпроекта – до 2030 года, это еще 1,5 млрд рублей, – сказал он.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», который направлен на развитие городской среды. Сокин считает, что заниматься им в администрации должна обособленная структура.

– Это планирование, архитектура, проектирование, работа с управлением этими территориями, – перечислил он круг компетенций.– Я хотел бы заострить внимание, что у города должна быть своя структура, которая будет заниматься стратегическими объектами.

Ранее сообщалось, что депутаты одобрили предложение мэрии о переподчинении департамента архитектуры. Теперь его будет курировать первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.