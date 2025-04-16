Депутат горсовета категорически против реорганизации Центра компетенций по вопросам городской среды.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Омского городского совета одобрили реорганизацию бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», к которому присоединяется бюджетное учреждение «Центр компетенции по вопросам городской среды».

Депутат горсовета Алексей Сокин, до ноября 2024 года возглавлявший Центр компетенций, высказался категорически против подобного решения.

– С большим уважением отношусь к работе Управления дорожного хозяйства, департаменту городского хозяйства. Вместе с тем считаю, что у города-миллионника должна быть своя структура, которая отвечает за стратегию, поскольку данное решение о слиянии, оно, скорее, тактическое, а вот стратегическое, которое должно заниматься городской средой, необходимо. Уже реализовано проектов на 2 млрд рублей. Впереди еще шесть лет нацпроекта – до 2030 года, это еще 1,5 млрд рублей, – сказал он.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни», который направлен на развитие городской среды. Сокин считает, что заниматься им в администрации должна обособленная структура.

– Это планирование, архитектура, проектирование, работа с управлением этими территориями, – перечислил он круг компетенций.– Я хотел бы заострить внимание, что у города должна быть своя структура, которая будет заниматься стратегическими объектами.

Ранее сообщалось, что депутаты одобрили предложение мэрии о переподчинении департамента архитектуры. Теперь его будет курировать первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.