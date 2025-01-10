РИА «Омск-информ» выяснило у горожан, как изменилось движение после введения новой схемы.

В среду, 8 января, в Омске запустили реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Для города такая организация транспортных потоков – новинка. Первый же день после организации новой схемы движения показал, что Нефтяники освободились от пробок, однако жители, выезжающие с Левобережья, жаловались на стояние в заторах. РИА «Омск-информ» выяснило у горожан, решил ли реверс проблему с пробками на мосту.

Два года мучиться

Житель Левобережья Давид Коротков придерживается мнения большинства водителей и считает, что ситуация не изменилась. Но если раньше пробка была со стороны Нефтяников, то сейчас она на Левобережье.

- Сначала в сторону Левого берега неудобно было ехать, а сейчас обратно. Недавно в новостях смотрел, что китайцы за 2 года построили мост длиной 150 километров, а мы за 2 года этот мост будем ремонтировать. Если бы сделали реконструкцию за полгода, можно было бы потерпеть, а так вообще весь Левый берег перерыт, ездить невозможно, - сказал Коротков.

Омич убежден, что ремонт моста негативно влияет на жизнь горожан.

- Есть пример, когда знакомого уволили с работы за опоздания из-за пробок. Мое мнение, что эти решения принимал не очень вдумчивый человек, надо же как-то было все просчитать. Это лично мое мнение как простого обывателя, - добавил омич.

Однако не все жители настроены негативно. Например, водитель Артем Самсонов предлагает потерпеть.

- Делать надо. Здесь, или строить новый, или делать старый. Понятно, что два года будем мучиться, - поделился горожанин.

Но, по мнению Артема Самсонова, два года - слишком большой срок для такого микрорайона. Особенно если учитывать, что это единственный мост через Иртыш, помимо Метромоста, который и без того загружен.

Ездить стало легче

Среди омичей есть и те, кто довольны нововведением на мосту. Омич Максим Паничкин сказал, что пробок стало меньше.

- То, что ввели реверсивное движение, я считаю плюсом только на данный момент. А дальше уже смотреть по ситуации, как люди будут ездить на работу с утра, - заявил Паничкин.

Также положительно высказался автолюбитель Роман Васильев. По его словам, раньше со стороны улицы Заозерной скапливалась пробка, в которой приходилось стоять час-полтора, однако сейчас проехать мост можно быстро.

- Стало получше. А теперь вообще без заторов, - резюмировал омич.

По наблюдениям пассажиров общественного транспорта, автомобилям бывает сложно въехать в доступную для движения полосу. Но потом водителям спокойно удается проехать мост. Лишь на первый взгляд кажется, что колонна из машин является огромной пробкой, но транспорт не стоит на месте, как раньше, а спокойно продвигается вперед каждые несколько секунд.

План С

Получается, новация изменила ситуацию на мосту у Телецентра в лучшую сторону. На случай, если такой реверс, что называется, «не пойдет», городские власти готовы привести в действие «План С» (Планы А и В уже реализованы). И при необходимости готовы внести изменения в график движения транспорта. При условии что омичи начнут высказывать свою позицию более активно. Но реальным решением пока остается только одно: потерпеть в течение двух лет и искать альтернативные пути для объезда ремонтируемого моста.