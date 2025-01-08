Заторы появились теперь уже на выезде с Левого берега.

Омичи неоднозначно отреагировали на введение реверса на частично перекрытом на ремонт мосту у Телецентра. Сегодня была запущена новая схема движения, цель которой – разгрузить Нефтяники и часть Левобережья от пробок.

Согласно новым правилам, по средней полосе можно будет следовать в направлении Левобережья или правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам меняться не будет.

Проезд с левого берега на правый по средней полосе будет открыт: С 6:30 до 8:15 (1 час и 45 минут); с 10:00 до 11:00 (1 час); с 13:00 до 14:00 (1 час) ; с 15:00 до 16:30 (полтора часа) ; с 21:00 до 22:00 (1 час); с 00:00 до 3:00 (три часа).

В остальное время, а главное в вечерние часы, с 16:30 до 21:00 (4 часа 30 минут) движение будет открыто с правого берега на левый.

Первый же день работы по новой схеме показал, что жители Нефтяников теперь могут свободно передвигаться на транспорте в сторону центра и Левобережья. До введения реверса эта часть города стояла в плотных пробках даже в выходные. Позитивные изменения отметили и омичи в соцсетях.

Чего не скажешь о тех, кто выезжает с Левого берега на правый, в сторону Телецентра. По наблюдениям «Омск-информа» и горожан, с этой стороны начали образовываться заторы. Ситуацию осложнили ДТП, вызванные гололедом из-за перепада температур. Впрочем, пробки пока незначительные. Но омичи, желающие попасть с моста в центр города, активно жалуются в соцсетях на заторы.

Однако реальную ситуацию на мосту покажет первый рабочий день после новогодних выходных.