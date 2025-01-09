Администрация утвердила новые цены на услуги муниципальной похоронной службы.

В конце года мэр Омска Сергей Шелест издал постановление об изменении тарифов на услуги по погребению, оказываемые Комбинатом специальных услуг. Документ городская администрация опубликовала сегодня, 9 января.

Рытье могилы 2,3×1×1,5 подорожало с 7350 рублей до 13 350. Рытье рядом с могилой родственника или прямо в ней – с 8360 до 15 100 рублей. «Погребение в могилу ручной копки» обойдется не в 910, а в 2180 рублей. «Услуга по определению фактической возможности захоронения на определенном участке земли» обойдется теперь не в 170 рублей, а в 450. Захоронение урны с прахом – в 2730 рублей (раньше стоило 750 рублей летом и 2160 зимой).