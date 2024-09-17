Власти утвердили повышение цен на погребение.

Исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин утвердил ранее анонсированное повышение цен на погребение. Речь идет о сервисе, оказываемом «Комбинатом специальных услуг». Расценки выросли втрое.

Так, стандартное погребение по новому тарифу будет обходиться в 29,9 тыс. рублей. Ранее эта услуга стоила 11,5 тыс.рублей. Захоронение мертворожденного младенца обойдется в 15,2 тыс. рублей, а по старому тарифу – 5 тыс. рублей.

Стоимость погребения при отсутствии родственников вырастет с 9,3 тыс. до 29,5 тыс. рублей. Похороны ребенка, умершего на первом году жизни и не имеющего родственников, вместо 5 тыс. встанут в 15,2 тыс. рублей.

В эту сумму входит гарантированный перечень услуг: оформление документов для похорон, облачение тела, предоставление гроба, перевозка тела на кладбище и погребение. Плюсом пойдут другие необходимые в таких случаях прощальные процедуры с усопшими.