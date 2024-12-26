Полное перекрытие сооружения было организовано для тщательной очистки от снега и наледи. Подрядчик не стал этого делать.

В Омске намечается конфликт между городской администрацией и компанией «СтройТраст», ведущей ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Подрядная организация отказалась чистить мост от снега. Минувшей ночью переправу полностью закрыли для движения транспорта, но снег убирать никто не стал. Как уточнили в городской администрации, подрядчик не отказался чистить мост, они планировали это сделать, но в ночь со среды на четверг не организовались.

– Компания «СтройТраст» не организовала уборку моста имени 60-летия ВЛКСМ прошедшей ночью, несмотря на подписанное распоряжение о перекрытии движения, – сообщил мэр города Сергей Шелест. – Со своей стороны произвели все необходимые мероприятия, в том числе уведомление оперативных служб. Дал поручение департаменту строительства применить к подрядчику штрафные санкции, как это прописано в муниципальном контракте.

Глава города также добавил, что по всем объектам компании «СтройТраст» в городе уже наложено взысканий на сумму около 7 млн рублей. Ремонт моста обойдется бюджету почти в 3 млрд рублей.