Реверсивное движение по мосту будет организовано в первый рабочий день после новогодних каникул.

С 9 января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет организовано реверсивное движение, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он оценил ход работ на мосту. Глава региона сообщил, что подрядная организация «СтройТраст» идет в графике.

– Обсудили с подрядчиком и мэрией города дорожную ситуацию, приняли решение о необходимости введения реверсивного движения. Уже 9 января по согласованию с Госавтоинспецией реверсивное движение по мосту должно быть организовано, чтобы в первый рабочий день после новогодних каникул наши жители без пробок и заторов могли проезжать этот участок, – заявил губернатор.

На мосту и подступах к нему будут смонтированы рамки и светофоры. Ранее директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказывал, как будет организовано реверсивное движение на мосту. В утренние часы две полосы будут работать в сторону правого берега, вечером – наоборот.