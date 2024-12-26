Запустить реверсивное движение городской департамент транспорта намерен в начале 2025 года. Схема будет довольно простой.

В начале 2025 года на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске будет запущено реверсивное движение. С 6 до 9 часов две полосы обеспечат выезд с левого берега Иртыша на правый, с 16 до 22 часов движение по двум полосам будет вестись в обратную сторону, сообщил в интервью ГТРК «Иртыш» директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

– Отвечать за это регулирование будет дорожный контроллер. С 6 до 9 утра будет обеспечен валовый выпуск транспорта со стороны Левобережья – две полосы в сторону правого берега. Встречное направление ориентировочно с 16 до 22 часов. В дневное и ночное время один час туда, один час обратно, чтобы обеспечить нормальную деловую активность, – рассказал о подробностях организации реверсивного движения Кормилец.

Ранее стало известно, что мост у Телецентра будут закрывать на ночь: со среды на четверг и с субботы на воскресенье для очистки от снега и льда. Ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00. Минувшей ночью мост уже закрывали.