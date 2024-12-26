Организовать ее предлагают многие автомобилисты, уставшие стоять в пробках из-за ремонта моста у Телецентра.
Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о перспективах организации ледовой переправы через Иртыш в черте города. Многие автомобилисты считают это решение удачным для борьбы с пробками, вызванными ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Власти всерьез рассматривали этот вариант, но в итоге отказались.
– Отказались от этого варианта. Специалисты, обеспечивающие безопасность ледовых переправ, сказали, что в Омске огромные риски возникновения незамерзающих полыней, – заявил Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш». – Это связано со сбросами теплой воды. Для обеспечения безопасного движения легкового автомобиля через ледовую переправу толщина монолитного льда должна быть 12–15 сантиметров.
Пока с пробками, вызванными ремонтом моста, борются с помощью регулировки светофоров, отмены выделенной полосы для общественного транспорта на Красном Пути, а в начале следующего года запустят реверсивное движение.