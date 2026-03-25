В Омской области закрыли сразу две «мощные» ледовые переправы

МЧС

Сегодня, 25 марта, стало известно о закрытии сразу двух ледяных переправ в Омской области. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Омской области, с 13:00 будет прекращено движение по переправам через Иртыш в Знаменском районе – «Знаменской» (между селом Знаменка и деревней Качуково) и «Усть-Шишовской» (между селом Усть-Шиш и деревней Тузаклы).

– Под воздействием весенних природных процессов произошло уменьшение толщины льда и изменение структуры ледового покрова, что делает эксплуатацию переправ угрозой безопасности дорожного движения и жизни граждан, – сообщили в МЧС по Омской области.

У подъездов к переправам поставят запретительные знаки и аншлаги. Также насыплют снежные валы, чтобы люди и транспорт не могли проехать. С закрытием переправ число действующих ледовых дорог в регионе сократится до пяти.