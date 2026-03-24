В Омской области закрыли еще одну переправу через Иртыш

В регионе останется всего семь действующих ледовых дорог.

Фото: vk.com/cherlakskijmr

Вчера, 23 марта, с 15:00 была закрыта еще одна ледовая переправа через реку Иртыш, соединяющая Большереченский и Муромцевский районы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Омской области.

– Причина -–ухудшение состояния льда. Весенние процессы привели к уменьшению толщины и изменению структуры ледового покрова, что создает угрозу для жизни и безопасности, – заявили в министерстве.

Для безопасности на подъездах к переправе установят запрещающие знаки и информационные аншлаги, а также проведут обваловку снегом, чтобы предотвратить несанкционированный проезд и проход. Жителям настоятельно советуют строго соблюдать указания и не выходить на лед в этом районе.

В дальнейшем, с учетом погодных условий и состояния ледового покрова, на действующих ледовых дорогах может быть снижена допустимая нагрузка или они будут полностью закрыты. После закрытия «Большереченской» переправы на территории Омской области останется всего семь функционирующих ледовых дорог.

Напомним, что ранее в Омской области закрыли несанкционированные ледовые переправы в Тевризском районе через реку Иртыш.