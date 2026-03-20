·Общество

В Омской области запретили «дикие» переправы через Иртыш

Жители и предприятия годами использовали нелегальные маршруты.
Переправа

В Тевризском районе ограничили движение по «диким» ледовым переправам через Иртыш – после вмешательства транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что местные жители и лесопромышленные предприятия долгое время пользовались несанкционированными ледовыми переправами через Иртыш. При этом власти не ограничивали движение по ним, несмотря на наличие безопасных альтернативных маршрутов.

После этого транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать районные власти закрыть проезд по ледовым переправам. Суд поддержал иск, и сейчас движение транспорта по переправе ограничено.

Напомним, что ранее в Омской области начали закрывать ледовые переправы.

