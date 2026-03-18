В Омской области начали закрывать ледовые переправы

В регионе всего насчитывается девять таких дорог.

Сегодня, 18 марта, стало известно, что скоро в Омской области закроют первую ледовую переправу – «Черлакскую». Она соединяет Черлакский и Нововаршавский районы.

– 20 марта 2026 года с 15:00 планируется закрытие ледовой переправы «Черлакская», соединяющей Черлакский и Нововаршавский районы, – сообщили в администрации района.

Напомним, что всего в регионе действует девять переправ. Они обеспечивают безопасное передвижение транспорта через замерзшие реки в зимний период и связывают различные районы Омской области.

