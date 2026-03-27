В Омской области закроют сразу все ледовые переправы

Сегодня, 27 марта, в Омской области перестают работать все ледовые переправы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

С 10:00 в Тевризском районе перестанут функционировать «Белоярская» (Тевриз – Белый Яр), «Изюкская» (Кускуны – Вознесенка) и «Бородинская» (Тевриз – Бородинка). Во второй половине дня ограничения затронут и Усть-Ишимский район: с 14:00 будут закрыты переправы «Никольская» (Усть-Ишим – Никольск) и «Аксеновская» (Аксеново – Ярково).

Как подчеркнули в ведомстве, причиной стало ухудшение состояния ледового покрова: из-за весеннего потепления лед истончился и утратил прочность, что представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности людей.