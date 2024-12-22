Для победы в номинации ежегодный проект «Зимний Любинский» посвятили традициям празднования Нового года в России.

Омские власти после побед в номинациях «Культурная столица России» и «Молодежная столица России» не собираются останавливаться на достигнутом. Министерством культуры РФ направлена и принята к рассмотрению заявка на «Новогоднюю столицу России». Победа еще и в этом конкурсе позволит Омску получить федеральные транши на проведение различных праздников. Сейчас этот статус у Кирова.

Итоги конкурса подведут в январе. Накануне принятия решения губернатор Виталий Хоценко и министр культуры Юрий Трофимов встретились с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщают «Коммерческие вести». С прицелом на победу в номинации нынешний проект «Зимний Любинский», который пройдет с 21 декабря 2024 года по 26 января 2025 года, посвящен традициям празднования Нового года в России.