Омск-Информ
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·Общество

Ранее Омск получил звание культурной столицы 2026 года.

В Москве завершилась церемония по выбору молодежной столицы 2025 года. Итоги голосования объявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Победителей оказалось сразу двое – Омск и Пермь.

В финале голосования долгое время лидировал Омск, однако в последние пару дней Пермь стремительно сократила отставание и даже опередила соперника примерно на 600 голосов. В итоге организаторы конкурса отдали победу двум городам. Успех Омска прокомментировал губернатор Виталий Хоценко:

– Спасибо огромному количеству людей – настоящих друзей нашей области за поддержку! Ждем всех в молодежной столице.

На прошлой неделе Омск был выбран культурной столицей 2026 года.

·Общество

Ранее Омск получил звание культурной столицы 2026 года.

В Москве завершилась церемония по выбору молодежной столицы 2025 года. Итоги голосования объявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Победителей оказалось сразу двое – Омск и Пермь.

В финале голосования долгое время лидировал Омск, однако в последние пару дней Пермь стремительно сократила отставание и даже опередила соперника примерно на 600 голосов. В итоге организаторы конкурса отдали победу двум городам. Успех Омска прокомментировал губернатор Виталий Хоценко:

– Спасибо огромному количеству людей – настоящих друзей нашей области за поддержку! Ждем всех в молодежной столице.

На прошлой неделе Омск был выбран культурной столицей 2026 года.