Презентацию города сделали губернатор Виталий Хоценко с женой Аленой и дочерью Сашей.

В Москве подведены итоги голосования за культурную столицу России в 2026 году. В конкурсе могли участвовать инициативные команды, представляющие столицы и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек.

В финал вышли Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск. При этом оценивалось не только количество голосов, но и качество культурной инфраструктуры, разнообразие культурных мероприятий.

Победителем стал Омск. На мероприятии губернатор Виталий Хоценко с женой Аленой и дочерью Сашей рассказали о городе.

- Приглашаем вас всех в гости в 2026 году. Точно вас удивим нашими культурными мероприятиями и добротой, порядочностью людей, нашими гастрономическими чудесами и многим другим, - заявил Хоценко во время награждения.

Председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков передал омскому губернатору символ культурной столицы

В номинации «Народное голосование» победил город Владимир.