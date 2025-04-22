Матч «Нет ничего невозможного», направленный на поддержку участников СВО, попал в полуфинал Всероссийского конкурса «Ты в игре».

Один из самых знаковых и символичных проектов Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) – матч «Нет ничего невозможного» вошел в число полуфиналистов 5-го Всероссийского конкурса проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре». Независимые эксперты выделили его из более чем 5,5 тыс. проектов, рассмотренных на первом этапе. Теперь уже в рамках «Народного голосования» из 280 лучших проектов предстоит выбрать участников финала. Гран-при конкурса определен в 1 млн рублей, приз победителям номинаций – в 300 тыс. рублей. Также предусмотрен специальный приз для победителей народного голосования.

Всероссийский конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать яркие спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Заявленной концепции полностью соответствует проект «Нет ничего невозможного». Матч стал не только ярким событием в российском хоккее, но и важным мероприятием, консолидирующим общество. Участие в нем приняли следж-хоккейные команды, состоящие из бойцов спецоперации, которые вышли на лед вместе с членами Федерального Собрания РФ, депутатами Госдумы и другими игроками команды АЛХ, состоящей из представителей руководства силовых структур, губернаторов, олимпийских чемпионов, звезд шоу-бизнеса.

Организатор проекта – Ассоциация любительского хоккея – сегодня объединяет более 50 непрофессиональных лиг и свыше 500 любительских команд по хоккею с шайбой и мячом. Возглавляет ассоциацию президент хоккейного клуба «А-Линия» Алина Бородаева. Вице-президентом ассоциации является омский предприниматель и меценат, основатель и руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин, известный своей поддержкой спортивных, творческих, культурных и образовательных инициатив, направленных на раскрытие новых талантов по всей России.

Теперь поддержать социально значимый спортивный проект «Нет ничего невозможного» могут все омичи. Алгоритм действий следующий:

Переходим на сайт конкурса «Ты в игре». Показать всех. Поиск по региону – Москва. Поиск по номинации – «Безграничные возможности». Проект хоккейный матч «Нет ничего невозможного». Авторизация по почте. Голосуем.

Народное голосование продлится до 5 мая.